Медведев проведет совещания по вопросу реформирования госслужбы

Москва, 23 сентября. Правительство не принимало никаких решений о реформировании госслужбы, сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

Осипов прокомментировал заявление первого замминистра финансов России Татьяны Нестеренко о предстоящей в 2020 году реформе госслужбы. Она отметила, что в рамках этой масштабной программы будет осуществлено сокращение числа госслужащих. Это позволит повысить зарплату тем, кто останется на своих постах.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева назвал заявление Нестеренко несколько преждевременным.

«Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время продолжается обсуждение разных концепций и подходов к реализации этой реформы.

«Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему, — уточнил Осипов. — На них будут определены основные принципы и направления реформы».

По итогам обсуждений участники совещаний выработают конкретные предложения, которые передадут президенту России.

Ранее правительство России утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, который позволит оценивать работу субъектов России.