Зеленский подписал закон об импичменте

Киев, 23 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента лидера страны. Об этом сообщается на официальном сайте украинской Рады.

Ранее глава государства заявлял, что одним из первых законодательных проектов, который он внесет на своем посту, будет закон о процедуре импичмента. Парламент ратифицировал соответствующий документ 10 сентября. По мнению оппозиционных сил, голосование прошло с нарушениями, поскольку депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Отмечается, что это может стать поводом для апелляции документа в Конституционном суде (КСУ).

На сайте Рады уточняется, что документ в понедельник «возвращен в парламент с подписью президента».

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления», — следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, в нем отмечается, что поводом для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава парламента — 226 человек, подписи которых не отзываются. Такое представление должно содержать аргумент для формирования временной следственной комиссии.

Парламент голосованием должен принять вердикт касательно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Верховной рады.