Отец Фриске рассказал о первых симптомах болезни дочери

Москва, 23 сентября. Беременность могла спровоцировать появление опухоли у известной певицы Жанны Фриске. Соответствующие выводы сделал ее отец Владимир Фриске, который стал гостем программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Он рассказал, что много думал над заболеванием его дочери и его причинах, сопоставлял факты и пришел к выводу, что именно беременность могла вызвать образование опухоли.

«Когда ее через два месяца привезли в больницу, опухоль была в четыре сантиметра», — цитирует его Nation News.

По его словам, болезнь у Фриске возникла внезапно и стремительно прогрессировала. Мужчина вспомнил о первых симптомах: артистка поначалу путала небо и землю, а однажды и вовсе чуть не утонула. Он добавил, что исполнительница не могла выносить яркого света, закрывала дома окна и подолгу спала. Артистку мучили сильные головные боли.

Когда опухоль распалась, Фриске в разговоре с дочерью выяснил, что она консультировалась с врачами. Медики заявили, что опухоль у нее не видели или же ее просто еще не было. Гости студии выразили мнение, что специалисты могли попросту не заметить образование.

«Не было и не видели — это разные вещи», — констатировал отец Фриске.

Он выразил мнение, что симптомы болезни его дочери и актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк во многом схожи. Отец Фриске считает, что глиобластому нельзя вылечить.

Напомним, проблемы со здоровьем у солистки группы «Блестящие» начались несколько лет назад. После рождения сына врачи диагностировали у нее рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Поклонники Заворотнюк после сообщений о ее ухудшающемся состоянии просмотрели записи актрисы в Instagram и нашли пост о Фриске. Фанаты посчитали его «пророческим». Как пишут СМИ, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Однако официального подтверждения информации пока нет. Семья актрисы не дает комментариев по поводу ее болезни.

Ранее писательница Дарья Донцова, которая сама боролась с раком, призналась, что ей безумно жаль Заворотнюк. Она считает, что все люди «сидят под прицелом», каждый человек может заболеть.