Дамаск, 23 сентября. Компетентные органы безопасности Сирии демонтируют беспилотный самолет, обнаруженный на склонах Джебель-эш-Шейха в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, прибывший с запада беспилотник, оснащен кассетными бомбами с взрывчатым веществом С-4 для усиления мощности взрыва. Сирийской армии удалось безопасно приземлить его в пустынный регион и обезвредить.

За последние годы средства противовоздушной обороны Сирии многократно останавливали атаки, совершаемые Соединенными Штатами и Израилем в различных районах республики в попытке поддержать незаконные вооруженные группировки, которые активно проигрывают под натиском Сирийской арабской армии.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Уже несколько месяцев сирийская правительственная армия проводит масштабную операцию против боевиков на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Это связано с многочисленными попытками террористов атаковать жилые районы, находящиеся под контролем официального Дамаска, несмотря на договоры о перемирии.

Напомним, что террористические организации продолжают мешать гражданским лицам добраться до гуманитарного коридора Абу-Духур, расположенного в восточной части Идлиба. Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по автомобилям мирных жителей, которые пытались проехать к перекрестку. В итоге люди не смогли пересечь контрольно-пропускные пункты возле Серакиба, впоследствии джихадисты пригрозили, что убьют их при следующей попытке добраться до гумкоридора.

Сирийские власти согласились открыть гуманитарный коридор в Абу-Духуре, чтобы гражданские лица, желающие покинуть районы, контролируемые террористическими группами, могли безопасно добраться до нового места жительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.