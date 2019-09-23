МИД РФ оценил планы Британии создать дивизию против киберугроз

Москва, 23 сентября. Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин заявил, что Россию не испугать дивизиями по борьбе с киберугрозами.

Тарабрин отметил, что РФ сможет себя защитить. По его словам, комментировать всерьез сообщения о создании дивизии по борьбе с «гибридными действиями», которая займется координацией работы по организации кибератак, сложно. Об этом Владимир Тарабрин сказал в интервью РИА Новости.

Подобные планы, как заметил собеседник агентства, страны Запада с завидной регулярностью озвучивают.

«При этом доказательств причастности России до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет, таких фактов нет», — подчеркнул он.

Тарабрин обратил внимание на то, что подобные обвинения в адрес РФ «звучат тем более абсурдно, если вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности». Дипломат напомнил, что еще 20 лет назад Россия настояла на принятии Генассамблеей ООН резолюции, касающейся обеспечения безопасности в киберпространстве.

Российская сторона делает все возможное для защиты своего киберпространства, отметил Тарабрин. Он подчеркнул, что для этого у РФ много возможностей.

«Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас «дивизиями» не испугать, мы себя защитим», — резюмировал дипломат.

Как напоминает «Газета.ru», в августе появилась информация, что посольство России в Лондоне собирается подать запрос в МИД Великобритании о планах, связанных с созданием в дивизии по борьбе с киберугрозами