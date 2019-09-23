Помощник Зеленского назвал сроки нового обмена между Украиной и Россией

Киев, 23 сентября. Работа над согласованием списка удерживаемых лиц для обмена между Россией и Украиной продолжается, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег».

Ермак сообщил, что в настоящее время идет работа над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения удерживаемых лиц, добавил он.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, но это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц», — сказал помощник Зеленского.

При этом он отметил, что нового обмена в октябре ожидать не стоит. Стороны просто подготовят списки лиц. Ермак также сообщил, что Киев «делает все, чтобы следующий этап прошел как можно быстрее».

В середине сентября сообщалось, что украинская сторона передала РФ списки удерживаемых лиц для обмена, чтобы начать новые переговоры по этой теме.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» доставил в Москву освобожденных на Украине. В Киеве приземлился самолет с украинцам. Обмен произошел по формуле «35 на 35», напомнила «Газета.ру».