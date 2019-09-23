Путин поручил предоставить авиакомпаниям в ДФО доступ к международным маршрутам

Москва, 23 сентября. Президент России Владимир Путин поручил предоставить авиакомпаниям, перевозящим пассажиров на Дальнем Востоке по доступным ценам, возможность совершать международные перелеты.

Срок исполнения поручения президента России истекает 1 марта 2020 года. Глава государства поручил правительству страны «принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров».

Распоряжение Путина вошло в список поручений, озвученных по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Документ был обнародован пресс-службой Кремля.

Напомним, во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил давать авиакомпаниям, которые работают на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов. Глава государства подчеркнул, что в целом такая система на практике уже работает, однако ее необходимо закрепить нормативно. Президент уточнил, что это не очень рыночные меры, однако в случае с дальневосточным регионом такой подход обоснован.

В этом же перечне поручений правительству Путин потребовал до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО.