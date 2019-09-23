Москва, 23 сентября. Москва видит хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и обмена данными с Вашингтоном по противодействию финансирования терроризма, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Диалог между Россией и США по совместной антитеррористической работе развивается в рамках переговоров в двустороннем формате, а также «практической плоскости по линии подразделений», отметил дипломат.

Тарабин добавил, что взаимодействие осуществляется, в том числе на многосторонних площадках, в первую очередь, на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).