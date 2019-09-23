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МИД РФ оценил перспективы наращивания сотрудничества Москвы и Вашингтона по антитеррору

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МИД РФ оценил перспективы наращивания сотрудничества Москвы и Вашингтона по антитеррору

Москва, 23 сентября. Москва видит хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и обмена данными с Вашингтоном по противодействию финансирования терроризма, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Диалог между Россией и США по совместной антитеррористической работе развивается в рамках переговоров в двустороннем формате, а также «практической плоскости по линии подразделений», отметил дипломат.

Тарабин добавил, что взаимодействие осуществляется, в том числе на многосторонних площадках, в первую очередь, на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«С учетом схожих взглядов на проблематику противодействия финансированию терроризма мы видим хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и информационного обмена с американскими коллегами», — подчеркнул представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

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Источник: РИА Новости
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