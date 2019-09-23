Киев, 23 сентября. В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав. Об этом рассказал помощник Зеленского Андрей Ермак.

Киев намерен подписать с Западом договор о территориальной целостности Украины. По словам Ермака, это нужно, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины. В интервью «Левому берегу» он подчеркнул, что идея Киева состоит в том, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора. По мнению политика, его должны подписать Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. По его словам, на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь. При этом глава государства подчеркнул, что Украина должна улучшить условия для своих военнослужащих.

«Нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», — сказал он.

Ранее МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом накануне рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам представителя внешнеполитического ведомства, позитивные изменения в урегулировании вопроса налицо. Карасин подчеркнул, что стороны ждали «такого подхода» к делу. Говоря о конкретных позитивных моментах, дипломат назвал прекращение огня с 21 июля, а также восстановление моста в районе Станицы Луганской.

Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины по итогам заседания в Белоруссии согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля 00.01 по киевскому времени. Кроме того, была подчеркнута необходимость «отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций». Участники переговоров также подчеркнули важность неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.