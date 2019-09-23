В Польше устранили разлив нефти после утечки из трубопровода «Дружба»

Варшава, 23 сентября. Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла под Варшавой. Об этом сообщил польский оператор нефтепровода PERN.
В сообщении компании уточняется, что причиной ЧП стала нелегальная врезка в нефтепровод. Инцидент произошел минувшей ночью в районе города Тлушч неподалеку от столицы Польши. Неизвестные злоумышленники попытались сделать врезку в магистраль, транспортирующую сырье, предназначенное для производства бензина и дизельного топлива.
В результате утечки произошел разлив нефти на площади почти 30 квадратных метров. Представители PERN заявили, что последствия аварии уже устранены и нефтепровод полностью восстановлен. На всех трех нитках трубопровода восстановлено нормальное давление. В пресс-службе оператора также подчеркнули, что авария не помешала поставкам нефти на НПЗ в Польше и Германии, пишет РИА Новости.