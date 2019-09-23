Политолог объяснил, почему в США не решатся на импичмент Трампа

Москва, 23 сентября. Американские конгрессмены не исключили возможность импичмента президента США Дональда Трампа в случае давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень выразил мнение относительно того, решатся ли в Вашингтоне на такой сценарий.

Председатель комитета палаты представителей Конгресса по разведке Адам Шифф заявил, что импичмент главы Белого дома может быть единственным средством в случае, если президент попытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, а также очернить своего оппонента в президентской кампании.

По мнению Беня, импичмент Трампа в настоящее время невозможен. Политолог объяснил, что для процедуры необходимо не только голосование в Конгрессе, но и соответствующее решение Сената США.

«Это практически неосуществимо, поскольку в Сенате некоторое преобладание республиканцев», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что на такую «волокитную манипуляцию» в настоящее время, на его взгляд, никто не решится. Бень констатировал, что вопрос об импичменте Трампа на этом президентском сроке можно считать закрытым после того, как провалилось почти двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не выявил возможной связи президента США с якобы «российским вмешательством» в выборы в 2016 году.

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского в июле этого года американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Как передает RT, Трамп, комментируя материал, заявил в Twitter, что «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой. Глава Белого дома считает, что историю о его беседе с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии и «фейковые СМИ».

Сам Байден — кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года — призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.