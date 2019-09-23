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Девять человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика на Украине

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Девять человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика на Украине

Киев, 23 сентября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузовой машины унесло жизни девяти человек на Украине. Соответствующую информацию передает пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

Авария произошла 22 сентября в вечернее время суток на 250 километре автодороги Киев — Чоп в Житомирской области: столкнулись грузовая машина и маршрутка. Смертельные травмы получили девять человек, они скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

«Еще десять получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Несколько дней назад сообщалось, что авария с участием туристического автобуса произошла в турецкой Анталье, пострадали 15 россиян. К счастью, состояние пострадавших стабильное, серьезных травм нет.

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