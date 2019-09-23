Особый статус Донбасса не является темой для переговоров, заявил помощник Зеленского

Киев, 23 сентября. Особый статус Донбасса не является темой переговоров ни на встречах в Минске, ни в «нормандском формате». Такое заявление сделал помощник президента Украины Андрей Ермак.

Он также сообщил, что выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках рассматриваются только в соответствии с украинскими законами.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе была урегулирована, а выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю», — сказал Ермак в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Напомним, ранее на встрече в Минске Киев сорвал согласование так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающей мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Как отметил Ермак, формула ляжет в основу законопроекта, который вынесут на публичное обсуждение. Однако, по словам помощника Владимира Зеленского, сначала нужно прекратить огонь в Донбассе, передает «Газета.ру».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение Киевом условий по «формуле Штайнмайера» нарушает ранее достигнутые договоренности по урегулированию внутриукраинского конфликта. По его мнению, действия Киева осложнили работу по предоставлению особого статуса Донбассу, пишет НСН.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две народных республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали не менее 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.