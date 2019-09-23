Черный пиар — как это делается. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков рассказывает, кто и зачем выдвинул его в кандидаты на антипремию по лженауке.

Наука, лженаука, черный пиар и «грустный рептилоид». Что между ними общего? Чуть позже поймете.

Но начнем с другого. Что делать, если есть идея или информация, которую вам опровергнуть невозможно, а распространение ее нежелательно и вредит вашим интересам? Способ найден много веков назад. Надо выставить на посмешище, очернить не саму идею, а того, кто ее высказал. Бить не по информации, а по ее носителю. Скомпрометируете его, тем самым скомпрометируете и идею, и информацию. Это одно из правил информационной войны, которое повторяется из раза в раз.

На уровне мировой политики найти примеры подобных действий вовсе не сложно, причем даже не в нашем времени. Идею монархии смогли подорвать, начав кампанию по дискредитации семьи Николая II. И не важно, что все обвинения в интимной связи с Распутиным, с передачей Германии военных секретов позже вообще не подтвердились. В среде офицерства, части народа осталось отрицательное отношение к царю, которое потом легко трансформировали в полное отрицание традиционной для России формы верховной власти.

В современном мире точно таким же образом демонизируется имя Сталина, чтобы создать информационный фон, при котором любое положительное упоминание о действиях вождя народов будет попросту невозможно. В России добиться такого эффекта никак не получается из-за стойкой народной любви к Сталину, а вот за рубежом сказать о нем, а значит, об СССР (в течение нескольких десятилетий), что-то положительное совершенно невозможно.

Теперь от уровня большой политики вернемся на уровень поскромнее. Хотя тут принципы действий точно такие же. Не можешь оспорить идею — очерни ее носителя.

Несколько дней назад ваш покорный слуга получил несколько писем от читателей. Они информировали, что мою скромную персону… выдвинули в кандидаты на антипремию по лженауке! Это меня несколько удивило — все, что я когда-либо писал, никогда не претендовало на научность. На книгах не написано «научный труд», «диссертация» или «истина в последней инстанции». Жанр 19 книг, которые мной написаны, — это публицистика. Никогда меня не называли, не представляли как ученого.

Что ж — давайте разбираться.

Информацию мне прислали со ссылкой на популярную в Сети группу ресурса Антропогенез.ру. Вот что там было написано:

«Итак, друзья, стартует второй этап (полуфинал) ежегодной премии «Почетный Академик ВРАЛ». Более 180 претендентов выдвинули наши читатели на первом этапе. 23 самых популярных были переданы Экспертному совету премии, состоящему из 17 авторитетных ученых. Эксперты оценили каждого кандидата по специальным критериям, отсеяли тех, кто попал в список явно случайно. В результате осталось 10 самых достойных, у которых впереди борьба за место в Высшей лиге лженауки — Академии ВРАЛ».

Вот как: лженаука, ВРАЛ.

Как можно назвать попытку обвинить в лженаучности того, кто никогда на научность не претендовал? Очернение и навешивание ярлыков.

Ведь итогом «вручения» этой антипремии будет запись в «Википедии» и тиражирование следующей информации.

«Два достойнейших номинанта получат дипломы членов-корреспондентов, и только один настоящий гуру лженауки получит звание Почетного Академика и статуэтку Грустного рептилоида».

При чем тут рептилоиды, спрашивать не надо. Это и есть тот самый прием информационной войны. Вы им про Договор о ненападении с Германией или причинах начала Первой мировой — а вам в ответ цитату из «Википедии» про рептилоидов. Кого, мол, читаете и слушаете…

Стоит сказать, что это далеко не первый случай попыток очернить все, что я писал, через попытку очернить самого автора. Первый заход был сделан в далеком уже 2010 году, когда антипремии вдруг решил выдавать «Коммерсант». В этом 2010 году, напомню, либеральными СМИ была начата обширная кампания для того, чтобы в 2012 году на пост президента баллотировался Д. А. Медведев, а не В. В. Путин. Помните — «Путин должен уйти», сбор подписей либералами, заявления западных лидеров, которые хотят видеть на этом посту Медведева и т. д. и т. п. В этот момент в марте 2010 года, за ДВА ГОДА до президентских выборов, я опубликовал статью «Путин не должен уйти». Она стала своеобразным ответом на развязанную либералами кампанию. Они это запомнили. И через полгода мое мнение, выраженное в статье, выдвинули на премию «Лизость к телу». Ее уже и в помине нет давным-давно, но запись в «совестливой» «Википедии», разумеется, сохранена.

В том 2010 году в статье «Мнение и лесть» я написал слова, которые и сейчас готов повторить. Они снова актуальны:

«…Меня, уважаемые читатели, сознательно пытаются скомпрометировать в ваших глазах. Раз не получается опровергнуть книги, факты и статьи, то стараются отбить желание читать их, выставив меня «лизоблюдом». Я не мог по этому поводу не высказаться. Для меня такая попытка — вроде награды за заслуги в деле борьбы с ложью на информационном поле страны. Ведь если противник старается нанести вам ущерб, значит, по крайней мере, он вас заметил и считает опасным для своих планов».

Зафиксируем, что подобная попытка очернения не первая, вызвана исключительно политическими причинами, и двинемся дальше, в день сегодняшний.

Вот что организаторы «премии за лженауку» написали о моей персоне в сопроводительном тексте:

«Николай Стариков. Общественный деятель, публицист и писатель. Не имея профильного образования, написал 19 книг по истории, политологии, экономике и геополитике. Пропагандирует конспирологические теории заговора Запада (США и Великобритании) против России. Во всех бедах обвиняет англосаксов, развязавших мировые войны, подстроивших Октябрьскую революцию, организовавших финансовый кризис и так далее».

Вот мастера писали этот текст. Про отсутствие профильного образования. Оно у меня есть — по экономике. Высшее. Разве это означает невозможность писать книги, в которых речь идет не только об экономике, но об истории, политике и геополитике?

И самое главное — при чем тут лженаука, если в книге высказывается мнение о причинах поражения армии Колчака или Деникина, рассказывается история предательства каравана PQ-17 или принципы работы ФРС?

Посмотрим, кто же «судьи». Информация пришла от портала antropogenez.ru, который скромно пишет о себе: «Крупнейший российский научно-просветительский портал, посвященный эволюции человека. Проект стартовал в 2010 году по инициативе научного журналиста Александра Соколова и антрополога Станислава Дробышевского». Словосочетание «научный журналист» подразумевает, что существуют журналисты и «антинаучные», к коим Александр Борисович Соколов, тот самый «научный журналист», видимо, относит всех, кто с ним не согласен. Очень удобно, надо сказать.

Ученые против мифов — так написано на сайте «Антропогенез». Там указан и список их авторов. Читаем: популяризатор космонавтики, египтолог, специалист по истории античности и раннего христианства, старший научный сотрудник Экспериментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН, палеонтолог, научный сотрудник отдела бронзового века Института археологии РАН, еще один египтолог, военный врач, основатель форума «Что могли древние?», опять египтолог, палеозоолог, лингвист, доктора биологических наук в ассортименте, зав. учебной лабораторией кафедры анатомии и гистологии Московской гос. академии ветеринарной медицины, доктор геологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции, археолог, заведующий сектором палеонтологии Государственного Дарвиновского музея и так далее и тому подобное…

Возникает вопрос: как все эти, безусловно, знающие и авторитетные в своих сферах люди могут оценить организацию иностранными разведками Февральской революции в России в 1917 году? Или факты, описывающие причины самоубийственного нападения Гитлера на СССР в июне 1941 года? А порядок и смысл искусственного создания Федеральной резервной системой кризиса в мировой экономике в 2008 году?

Как они могут оценить такие книги, статьи, материалы? Могут. Как простые читатели — по принципу «нравится — не нравится», «согласен — не согласен». Не более того.

Теперь мы идем на сайт https://vral.li, смотрим, кто еще является «учредителями премии по лженауке», кроме того самого ресурса antropogenez.ru. Оказывается, это еще и «просветительский фонд «Эволюция». Давайте теперь внимательно изучим и этих ученых, что собираются бороться с лженаукой.

Тут же на сайте указаны члены совета «Эволюции»: доктор физико-математических наук, два доктора биологических наук, научный журналист, научный консультант «Полит.ру», кандидат биологических наук, кандидат филологических наук, доктор физико-математических наук, главный редактор издательства Corpus, организатор научных событий, доктор физико-математических наук, организатор научно-популярных лекций, организатор научных фестивалей.

Вот так. Научный, просветительский фонд. Слабовато несколько по части докторов наук, зато богато по части околонаучных журналистов и «организаторов научных событий».

Но не будем придираться. Историк среди них тоже есть — правда, только один. Это доктор исторических наук, специалист по средневековью Аскольд Игоревич Иванчик. Как и следовало ожидать, трудится Аскольд Игоревич в Высшей школе экономики. Ну, а где же еще!? Помимо этого, он «член совета по науке экспертно-аналитического органа при министерстве образования и науки, созданного при министре Дмитрии Ливанове и продолжающего работу при министре Ольге Васильевой».

Тут же на сайте фонда «Эволюция» идем в раздел «Нас поддерживают». И что мы видим? Среди поддерживающих деятельность независимого «просветительского фонда «Эволюция»… «Радио Свобода».

То есть официально финансируемая Госдепом США и ЦРУ пропагандистская структура, которая как начала бороться против России-СССР в 1950 году на деньги американских налогоплательщиков, так и продолжает это делать по сей день.

Как же все предсказуемо.

Только начнешь разбираться во всех этих «премиях» и конкурсах, которые подаются как мероприятия, направленные на выявление антинаучных идей, так сразу наткнешься на «уши» наших американских партнеров. Или это тоже «конспирология и теория заговора»?

Ведь в чем отличие простой попытки очернения от желания выяснить истину? В первом случае просто приклеивается ярлык путем «вручения статуэтки грустного рептилоида», автора пытаются поместить на полочку маргиналов и клоунов. Во втором случае — есть опровержение идей, есть полемика. Нет страха дискуссии.

Именно по второму принципу работала процедура получения «Премии имени Геббельса», вручать которую персоне или изданию, наиболее «отличившемуся» в деле клеветы на Россию, придумали примерно в те же годы читатели моего сайта. И для ее «вручения» надо было не просто написать кандидата и проголосовать за него, будучи с ним несогласным, а ДОКАЗАТЬ лживость и клевету его материалов. Премия имени Геббельса была вручена редакции «Эхо Москвы». Лауреатом ее был Н. К. Сванидзе, но каждый раз если кто-то утверждал, что Сванидзе или Латынина врут, то был обязан эту ложь опровергнуть.

Подведем итог: вместо нужной, пусть и шуточной борьбы за научные знания получается попытка создания инструмента навешивания политических ярлыков.

Убежден, что подавляющее большинство уважаемых ученых, участвующих в вышеуказанных проектах, не подозревают, в каких целях используется их имя и стремление к продвижению научных идей.

Но таковы уж правила информационной войны — они одни на все времена.