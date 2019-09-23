СК РФ установил детальные обстоятельства убийства Михаила Круга

Тверь, 23 сентября. Следственный комитет Российской Федерации установил причастных к убийству российского шансонье Михаила Круга, один из них дал признательные показания. Об этом сообщила в понедельник старший помощник начальника СУ СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Как отметили в региональном ведомстве, непосредственный убийца исполнителя сам был убит в 2003 году, в связи с чем уголовное дело прекращено. Согласно информации СК, убийство шансонье не планировалось, преступники собирались украсть антиквариат и драгоценности.

«В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные члены банды «Тверские волки», которые приговорены к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств, — Александр Агеев и Александр Осипов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с перечисленными гражданами следователи смогли установить психологический контакт, в итоге Агеев сознался в нападении им совместно с еще одним участником банды — Дмитрием Веселовым — на дом Михаила Круга в Тверской области.

Так, согласно версии следствия, Веселов был убит весной 2003 года еще одним участником преступной банды «Тверские волки» Александром Осиповым, так же на данный момент отбывающим наказание в виде пожизненного заключения.

Причиной расправы над Веселовым стала месть за убийство шансонье Михаила Круга. Осипов рассказал следствию, что был знаком с исполнителем и являлся фанатом творчества артиста. Узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил его в лесу на территории Кимрского района Тверской области.

Известного музыканта Михаила Круга застрелили в собственном доме в Твери 17 лет назад. Кроме артиста, в помещении находились его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж загородного коттеджа и стали избивать мать супруги шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, после чего бандиты застрелили певца.