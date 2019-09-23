Профессионализм сокращаемых чиновников позволит им найти достойное место, считает депутат

Сокращаемые чиновники в рамках реформы госуправления смогут найти себе достойное место в нынешних условиях рынка труда, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.



Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью «РИА Новости» рассказала, что реформа в сфере госуправления, в результате которой существенно сократится количество госслужащих, позволит не тратить дополнительные 100 млрд руб. в год. Это поможет поднять зарплаты для оставшихся чиновников до конкурентного уровня, сообщила она.



Она отметила, что экономия бюджетных средств не самоцель реформы. При этом высвобождающиеся средства направят на повышение оплаты труда гражданским служащим, подчеркнула Нестеренко.

«Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Светлана Бессараб сообщает, что негативно относится к сокращению работников. Однако сокращение числа чиновников вызвано существенной необходимостью реструктуризации того или иного процесса, говорит она.

«Министерство финансов вправе принимать такие решения. В данном случае интенсивность труда на каждого оставшегося чиновника возрастет, но это будет обосновано увеличением заработной платы», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, уровень подготовки и квалификации граждан, покидающих рабочие места на государственной службе, позволит им без труда найти работу в коммерческих структурах, отмечает парламентарий.

«Эти люди не останутся за бортом на рынке труда. Они найдут себе достойное место», — сказал депутат.

В марте Росстат назвал зарплаты российских чиновников за 2018 год.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах в России составила в 2018 году 126,6 тыс. рублей, то есть выросла на 5,4%. Таковы данные Росстата о заплатах чиновников в прошедшем году.

В тройке лидеров, как и год назад, чиновники аппарата правительства, администрации президента России и сотрудники Совета Федерации. В аппарате правительства чиновники получали в среднем 240,3 тыс. рублей в месяц. В администрации президента средняя зарплата составила 236,7 тыс. рублей, в Совфеде — 186,4 тыс. рублей.

Среди сотрудников министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми стали представители Федерального казначейства — 159 тыс. рублей. На втором месте оказались сотрудники МИД РФ со средней заплатой в 151,1 тыс. рублей. Третье место досталось МЧС РФ, где средняя зарплата составила 145 тыс. рублей.

Меньше всего получали в 2018 году служащие Роснедр — по 62,2 тыс. рублей в месяц.

В органах судебной власти и прокуратуры больше всех зарабатывали в прошлом году сотрудники Конституционного суда — порядка 147 тыс. рублей. В Генпрокуратуре средняя зарплата составила 84 тыс. рублей. Меньше всех зарабатывали сотрудники Следственного комитета РФ — в среднем по 59 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, сообщалось, что масштабное сокращение госслужащих произойдет в России.