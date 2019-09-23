Путин поручил Кабмину представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

Москва, 23 сентября. Российский президент Владимир Путин дал поручение Кабмину представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Правительство России должно будет внести предложения по инвестициям к 1 декабря этого года.

«Представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий», — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение поручения назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев.