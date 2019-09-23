Военный эксперт объяснил, зачем С-500 будет перехватывать цели в космосе

Военные специалисты из Китая предположили, что российские перспективные противоракетные системы С-500 будут способны сбивать летящие к Земле метеориты. Это предположение прокомментировал эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Как сообщил журнал Sina, ссылаясь на китайских военных экспертов, российский концерн «Алмаз-Антей» наделит зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» возможностью разрушать приближающиеся к стратосфере Земли метеоры. Помимо этого, российские системы будут способны поражать все виды баллистических, крылатых и сверхзвуковых ракет, следить за воздушным пространством на удалении более трех тысяч километров и даже сбивать низкоорбитальные спутники, считают военные эксперты из Китая. Они назвали С-500 самой совершенной системой ПВО в мире.

Российский военный эксперт Олег Пономаренко в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что точных характеристик ЗРК С-500 «Прометей» никто не знает, но «то, что эта система ПВО будет самой совершенной в мире — неоспоримо».

«Независимо от того, что пишут журналисты, в том числе китайские, характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500 доподлинно неизвестны. Есть только предположения, которые основываются на том, что каждая новая система будет охватывать все большие районы по дальности и высоте и иметь более серьезные свойства по качеству перехвата. И это связано не только с необходимостью контролировать большие пространства, но и с тем, что средства нападения и цели потенциальных противников претерпевают значительные изменения и представляют серьезную опасность», — объяснил Олег Пономаренко.

При этом военный аналитик Центра стратегической конъюнктуры не исключил, что С-500 будут работать с космическими объектами, будь то приближающиеся к Земле метеоры или низкоорбитальные спутники.