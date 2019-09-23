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Избитого охраной ТЦ «Галерея» мужчину госпитализировали в Петербурге

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Избитого охраной ТЦ «Галерея» мужчину госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 сентября. Охранники торгового центра «Галерея» в Петербурге избили посетителей, которых заподозрили в краже.

Инцидент произошел накануне вечером. Охранники торгового центра заподозрили мужчин в воровстве. По мнению секьюрити, посетители украли кепку.

Охранники набросились на вероятных преступников и избили. Пострадавшие молодые люди уверяют, что не совершали кражу — кепка была на одном из мужчин, когда они уже пришли в торговый центр.

Избитого охраной ТЦ «Галерея» мужчину госпитализировали в Петербурге

Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и полицию. Одного из избитых охранниками молодых людей госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы и двойной перелом в области челюсти, пишет 78.ru.

В воскресенье жители Уфы устроили массовую драку в торговом центре «Иремель». По предварительным данным, конфликт возник после того, как охранники отказались пускать группу нетрезвых молодых людей.

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Источник: 78.ru
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