«Динамо» рассматривает пять кандидатов на замену Хохлову

Москва, 23 сентября. По информации Федерального агентства новостей, столичное «Динамо» рассматривает пять кандидатов на замену главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

По словам источников, в клубе пока что нет единого мнения о том, кто из специалистов является приоритетным вариантом для бело-голубых в сложившейся обстановке.

Сообщается, что руководство рассматривает наставника «Оренбурга» Владимира Федотова, главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионов, а также безработных Андрея Кобелева, Массимо Картеру и Курбана Бердыева. Последний, впрочем, считается основным кандидатом на аналогичную должность в «Сочи», где также назревают перестановки на тренерском мостике.

Хохлов возглавил «Динамо» осенью 2017 года. Ранее специалист работал с дублирующим и молодежным составами бело-голубых, а также выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера в 2012 году. Под руководством Хохлова «Динамо» в предыдущих сезонах финишировало на 8 и 12 местах. В текущем сезоне команда после 10 туров занимает 11-е место с 10 набранными очками.