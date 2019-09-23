Роскомнадзор в 2019 году добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов

Москва, 23 сентября. Роскомнадзор в текущем году добился удаления 58 материалов, размещенных в социальных сетях и оскорбляющих государственные символы. Об этом говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова для форума Союза журналистов «Вся Россия».

Согласно материалам, в Роскомнадзор по данному закону, который вступил в силу в марте этого года, поступило 36 требований Генеральной прокуратуры в отношении 62 информационных материалов. Они были размещены в соцсетях, на видеохостингах и форумах.

«Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими», — говорится в докладе.

Отмечается, что заблокированы были четыре страницы интернет-сайтов. При этом в зарегистрированных СМИ нарушений закона не выявили.

Напомним, закон о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России, подписал в марте этого года президент страны Владимир Путин. Документ уже не раз проявил себя в действии. Один из последних случаев произошел с видеохостингом YouTube, который по требованию Роскомнадзора заблокировал видео с контентом, оскорбляющим флаг России.

Стоит отметить, что регулятор действует строго в рамках законодательства и требует удалять материалы, оскорбляющие непосредственно государственные символы, а не чиновников и иных представителей власти. Как подчеркнул в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, Роскомнадзор пристально следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в законе.

Ранее Жаров объявил, что возглавляемое им ведомство готово создать список распространителей фейк-ньюс.