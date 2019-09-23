Путин заявил, что попытки вмешательства в дела стран провоцируют конфликты в мире

Казань, 23 сентября. Вмешательство извне в политическую и общественную жизнь стран провоцирует конфликты по всему миру, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память», — говорится в послании, которое зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В тексте главы государства говорится, что внешнее вмешательство нарушает право народов самим выбирать свою судьбу.

Российский лидер подчеркнул, что недопущение попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в жизнь государства является главной целью. Также власти нацелены на обеспечение защиты интересов общества, прав и свобод, добавил Путин.