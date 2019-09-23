ФСБ РФ заявила, что спецслужбы США причастны к переброске боевиков ИГ на север Афганистана

Москва, 23 сентября. Спецслужбы Соединенных Штатов причастны к переброске боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 на север Афганистана. Об этом заявил руководитель 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа.

На совещании в понедельник в Казани он заявил, что поступают данные о причастности американских спецслужб к доставке боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России. — Прим. ФАН) в северные районы Афганистана.

По словам Сергея Беседы, главная цель заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию «на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии». Об этом пишет «Интерфакс».

1 Организация запрещена на территории РФ.