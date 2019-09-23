В ООН внесли Ливию в список стран, нуждающихся в продовольственной помощи

Триполи, 23 сентября. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) внесла Ливию в список стран, нуждающихся в продовольственной помощи. Об этом сообщает Libya News Agency.

По данным ФАО, Ливия нуждается в продовольственной помощи из-за продолжающегося в стране конфликта, а также из-за беженцев из соседних государств. Также в докладе организации говорится о плохих погодных условиях и о сокращении количества дождей. Все это привело к тому, что миллионы людей могут недополучить продовольствия. Уточняется, что в список ФАО вошла 41 африканская страна, нуждающаяся в продовольственной помощи.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие. На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем так называемое Правительство национального согласия, которое активно сотрудничает с террористами.

Ранее Федеральное агентство новостей организовало поездку в Триполи своих специальных корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. 20 сентября они провели онлайн-конференцию «Вся правда о Ливии», в ходе которой рассказали, с какими трудностями столкнулись во время командировки и как живет простой народ в Ливии.