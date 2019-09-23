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Россия

Синоптики разочаровали ждущих бабьего лета россиян

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Синоптики разочаровали ждущих бабьего лета россиян

Москва, 23 сентября. Бабьего лета этой осенью не будет, сообщила сотрудник московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Резкое похолодание в сентябре расстроило большинство россиян, однако многие жители страны надеются на так называемое бабье лето. По словам синоптиков, значительного потепления этой осенью ждать уже не стоит.

«После того, как у нас наступила астрономическая осень, после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно» — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Синоптики разочаровали ждущих бабьего лета россиян

Неутешительный прогноз дала и заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В понедельник она констатировала, что в ближайшую неделю в центральных областях страны будет достаточно холодно. Воздух прогреется не выше семи градусов по Цельсию, передает «Ридус»

По данным синоптиков, потепление на несколько градусов будет наблюдаться только к концу следующей недели. Однако Паршина уточнила, что показатель среднесуточной температуры все равно будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы, пишет «МИР24».

В прошедшие выходные «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в московском регионе из-за заморозков.

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