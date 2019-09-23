«Форт Боярд» вернулся в Россию спустя шесть лет молчания

Москва, 23 сентября. Легендарная телеигра «Форт Боярд» вернулась на российские экраны спустя шесть лет молчания. Пилотный выпуск программы показал СТС 22 сентября.

«Форт Боярд. Возвращение» стал продолжением легендарной игры, которая шла на российском телевидении с 1998 года. На этот раз пост ведущего шоу занял популярный музыкант, участник «Ленинграда» Сергей Шнуров, известный как Шнур.

В первой программе искали сокровища певица и телеведущая Ольга Бузова, стилист Александр Рогов, хореограф Евгений Папунаишвили, актриса Екатерина Кузнецова и повар Александр Белькович. Чтобы завладеть сокровищами замка, звездам необходимо было пройти вереницу сложных испытаний и преодолеть свои страхи.

Команда первого выпуска смогла отгадать ключевое слово шоу с трех подсказок и заработала 697 830 рублей, сообщил RT. Как стало известно, деньги будут переданы в Фонд Константина Хабенского, помогающий детям с заболеваниями головного мозга.

В следующем году придуманному во Франции шоу «Форт Боярд» исполнится 30 лет. На российском ТВ передача появилась только спустя восемь лет после старта программы во Франции. Сначала переведенное оригинальное шоу «Форт Боярд» транслировали на НТВ, а затем в РФ сняли собственную версию телеигры.