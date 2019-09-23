Роскомнадзор готов опубликовать список распространителей фейк-ньюс

Москва, 23 сентября. Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс, заявил глава ведомства Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия».
Согласно материалам доклада, список будет открытым и будет обнародован на сайте Роскомнадзора. В него войдут изданий, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки.
Жаров уточнил, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но также адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких «новостей», сообщает ТАСС.
Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало обновленную версию классификатора СМИ, дополненную, расширенную и актуализированную в связи с последними событиями в Москве и стране. Главной целью этого проекта является создание полноценного классификатора онлайн-СМИ, с помощью которого российские читатели смогут выбрать надежный источник информации, а не распространителя фейковых антироссийских новостей.