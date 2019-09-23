Роскомнадзор готов опубликовать список распространителей фейк-ньюс

Москва, 23 сентября. Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс, заявил глава ведомства Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия».

Согласно материалам доклада, список будет открытым и будет обнародован на сайте Роскомнадзора. В него войдут изданий, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки.

Жаров уточнил, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но также адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких «новостей» , сообщает ТАСС.