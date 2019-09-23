В МИД РФ заявили о растущем давлении Запада на Россию

Казань , 23 сентября. Власти западных стран усиливают давление на Россию и мешают процессам интеграции на пространстве СНГ, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По словам Панкина, коллективный Запад усиленно подтачивает экономическая безопасность, размывает общемировые ценности, стремится подменять их.

«Навязывается зависимость от западных государств», — констатировал он на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ.