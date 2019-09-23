В МИД РФ заявили о растущем давлении Запада на Россию

Казань, 23 сентября. Власти западных стран усиливают давление на Россию и мешают процессам интеграции на пространстве СНГ, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
По словам Панкина, коллективный Запад усиленно подтачивает экономическая безопасность, размывает общемировые ценности, стремится подменять их.
«Навязывается зависимость от западных государств», — констатировал он на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ.
Ранее о беспрецедентном размахе антироссийской информационной кампании заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что в некоторых странах усиливаются нападки на русский язык и российское образование. В частности, такие процессы усиливаются в Прибалтике и на Украине. Власти этих государств запрещают преподавание на русском языке в школах и университетах, ущемляя интересы и права русскоговорящего населения.