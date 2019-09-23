Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО

Москва, 23 сентября. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте интернет-правовой информации.

Отмечается, что кабинету министров России поручается обеспечить внесение изменений на законодательном уровне, предусматривающих субсидирование процентной ставки до отметки в 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для покупки жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке.

Кроме того, глава российского государства поручил правительству страны направить на эти цели денежные средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Напомним, российский лидер Владимир Путин в начале текущего месяца сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Лидер РФ отмечал, что эта программа будет запущена в текущем году и коснется первичного рынка.