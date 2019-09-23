В Госдуме рассказали о последствиях сокращения госслужащих с 2020 года

Москва, 23 сентября. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отреагировал на озвученную министерством финансов идею по реформе в сфере государственного управления, которая, как ожидается, приведет к масштабному сокращению численности служащих в ближайшие несколько лет.

По его словам, инициатива финансового ведомства не является новой, но она актуальна. Он отметил, что время от времени возникают предложения, как региональные, так и на федеральном уровне, оптимизировать количество чиновников с целью не только увеличения заработной платы, сохранив фонд оплаты труда, но и для уменьшения административного давления и других преград.

Парламентарий указал на то, что такие идеи «найдут понимание», сообщает RT.

«Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место», — резюмировал он.

Напомним, в середине текущего месяца первый вице-премьер, руководитель министерства финансов России Антон Силуанов заявлял, что в будущем году ожидается сокращение числа чиновников.