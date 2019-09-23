Туроператор «Интурист» продолжит работу в плановом режиме

Москва, 23 сентября. Российский оператор «Интурист» сообщил о продолжении своей работы, несмотря на ликвидацию старейшего британского туроператора Thomas Cook. Соответствующую информацию передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В сообщении подчеркивается, что «Интуристу» и «ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе». Как подчеркнул исполнительный директор российского оператора Сергей Толчин, «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта».

«Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные», — заметил он.

По словам Толчина, клиенты российского туроператора обслуживаются в обычном режиме, все утвержденные планы на зимний период остаются в силе.

Ранее сообщалось, что одна из старейших туристических фирм в мире Thomas Cook объявила о старте процедуры ликвидации. Согласно информации пресс-службы, невзирая на огромное количество попыток, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами.

Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер извинился перед сотрудниками и клиентами, заметив, что британский туроператор «стал пионером отдыха». Об этом пишет «Газета.ru».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти страны помогут вернуть на родину туристов компании Thomas Cook в случае ее банкротства, напоминает RT.