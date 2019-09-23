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Фрегат «Адмирал Макаров» направился из Севастополя в Средиземное море

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Фрегат «Адмирал Макаров» направился из Севастополя в Средиземное море

Севастополь, 23 сентября. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и направился в сторону пролива Босфор и Дарданеллы, сообщила пресс-служба ЧФ.

Поход корабля в Средиземное море проходит под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова. Российские моряки в ходе похода посетят греческие острова Корфу и Видо, где станут участниками общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

Как отметили в пресс-службе, на борту корабля будет находиться главная икона Военно-морского флота РФ — «Святой апостол Андрей Первозванный». Икона будет принесена на греческий остров Корфу и в пункт базирования ВМФ России в порту Тартус Сирии.

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Источник: Пресс-служба Черноморского флота
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