Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

Москва, 23 сентября. Правительство России утвердило список типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было опубликовано пресс-службой кабмина.

Перечень типовых государственных услуг необходим для сравнения работы субъектов страны и их муниципальных образований. Этот список позволит выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения в предоставлении конкретных услуг в разных регионах России.

«Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», — говорится в тексте обнародованного правительством документа.

На данный момент в реестрах государственных услуг значатся более 220 наименований, которые отличаются разными подходами к их квалификации в качестве услуг. Кроме того, услуги носят разные названия, что значительно осложняет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления населению.

Утвержденный кабмином список услуг будет задействован в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Ранее первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в стране начнется реализация реформы в сфере госуправления. Уточняется, что реформа приведет к масштабному сокращению «армии» госслужащих, передает «Газета.ru».