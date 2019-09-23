В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога

Москва, 23 сентября. Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в России. Основные изменения коснулись дорогих автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ранее Минпромторг пополнил перечень дорогих автомобилей тремя моделями. В список вошли BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C. Для этих и других машин, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, действует увеличенная ставка. Она отразится на расчете налога за 2018 год.

Кроме того, теперь действует единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет. Раньше для этого типа транспортных средств применялись ставки 1,3 и 1,5.

Также в России введен измененный порядок заполнения декларации по транспортному налогу для организаций. Кроме того, для юрлиц больше не действует льгота, уменьшающая налог на сумму, уплаченную в системе «Платон», для транспортных средств массой свыше 12 тонн.

Как отметили в ФНС, изменения в расчете транспортного налога могут произойти не только на федеральном, но и на региональном уровне: субъекты сами могут изменять налоговые ставки и льготы.

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