Москва, 23 сентября. В России на 10 тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти. Об этом рассказала заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

По ее словам, 3,3% от всех занятых в экономике составляют чиновники. Как уточнила Нестеренко, только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего.

Минфин назвал количество чиновников в России. Как пишет РИА Новости, число государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля 2019 года в России работают 855 тысяч государственных гражданских служащих.

В марте Росстат назвал зарплаты российских чиновников за 2018 год.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах в России составила в 2018 году 126,6 тыс. рублей, то есть выросла на 5,4%. Таковы данные Росстата о заплатах чиновников в прошедшем году.

В тройке лидеров, как и год назад, чиновники аппарата правительства, администрации президента России и сотрудники Совета Федерации. В аппарате правительства чиновники получали в среднем 240,3 тыс. рублей в месяц. В администрации президента средняя зарплата составила 236,7 тыс. рублей, в Совфеде — 186,4 тыс. рублей.

Среди сотрудников министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми стали представители Федерального казначейства — 159 тыс. рублей. На втором месте оказались сотрудники МИД РФ со средней заплатой в 151,1 тыс. рублей. Третье место досталось МЧС РФ, где средняя зарплата составила 145 тыс. рублей.

Меньше всего получали в 2018 году служащие Роснедр — по 62,2 тыс. рублей в месяц.

В органах судебной власти и прокуратуры больше всех зарабатывали в прошлом году сотрудники Конституционного суда — порядка 147 тыс. рублей. В Генпрокуратуре средняя зарплата составила 84 тыс. рублей. Меньше всех зарабатывали сотрудники Следственного комитета РФ — в среднем по 59 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, сообщалось, что масштабное сокращение госслужащих произойдет в России.