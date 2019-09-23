Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

Москва, 23 сентября. Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.

Бывший супруг звезды «Моей прекрасной няни» специально приехал в Москву из Магнитогорска, где живет с дочерью. По его словам, он, узнав из прессы сообщения о тяжелой болезни экс-жены, приехал в столицу, чтобы поговорить с Заворотнюк и поддержать ее.

Шварцкопф признался, что во время их семейной жизни он не уделял должного внимания жене и не ценил ее. Сейчас он понимает, что не смог разглядеть в ней все положительные качества, а лишь фокусировался на недостатках. В итоге он попросил у 48-летней знаменитости прощения и отметил, что виноват в их расставании он.

«Настя, прости меня за то, что не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — сказал бывший муж звезды.

Летом в прессу просочилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна, напомнила «Газета.ру». СМИ писали, что у заслуженной артистки России диагностировали четвертую стадию рака мозга. При этом ни родные, ни близкие Заворотнюк не комментируют эти сообщения.