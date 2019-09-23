Украинские силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 23 сентября. Украинские военнослужащие ВСУ 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. Об этом проинформировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

В общей сложности по территории республики было выпущено 186 мин и артснарядов. Кроме того, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов были повреждены жилые дома в Горловке, один из которых в итоге сгорел.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве. Украина начала военную операцию против объявивших о своей независимости ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности для урегулирования конфликта на Украине, однако киевская власть регулярно нарушает пункты соглашения.

Ранее стало известно, что украинские десантники и бойцы пехоты ВСУ устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом сообщил представитель народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.