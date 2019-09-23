Шойгу рассказал, как российская военная техника прошла испытание Сирией

Более 300 типов отечественного вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в недавнем развернутом интервью.

«Надо было учиться воевать по-новому»

В частности, министр обороны сообщил, что через боевые действия в Сирии прошло до 90% всего летного состава отечественной истребительной, армейской, штурмовой, дальней и транспортной авиации.

«У нас есть те, кто имеет 150–200 боевых вылетов — и это помимо всех тех, кто занимался обеспечением их полетов на земле», — добавил Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, через сирийские «командировки» прошла значительная часть командиров полков, бригад, дивизий, командующих армиями, командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления Минобороны, а также профессорско-преподавательского состава практически всех высших военных учебных заведений.

Отметим, что вся операция российских ВКС в Сирии носила для МО РФ характер большой комплексной проверки. Исходя из достигнутых в 2015-2019 годах результатов, можно сделать вывод, что данную проверку ВС РФ с честью выдержали. Сергей Шойгу сформулировал тот же вывод по-военному лаконично: «В Сирии нам надо было учиться воевать по-новому. И мы этому научились».

Объем и разноплановость полученного нашими военными во время операций на сирийском театре военных действий опыта позволяют эффективно его использовать и за пределами Ближнего Востока. В частности, сирийские «наработки» легли в основу сценария, проводившегося с 16 по 21 сентября на полигонах Центрального военного округа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

В немалой степени тому, что ВС РФ научились воевать по-новому, способствовало использование российскими военным ведомством и оборонно-промышленным комплексом территории Сирии в качестве полигона для испытаний новых отечественных образцов вооружений и военной техники.

Насколько масштабными оказались эти испытания?

Чтобы ответить на данный вопрос, давайте бегло «пробежимся» по тому, что российские силовики успели «обкатать» в САР.

От бронеавтомобиля до бомбардировщика

Начнем с суши.

Именно в Сирии состоялся боевой дебют армейского многоцелевого бронированного автомобиля «Рысь», комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», боевой машины огневой поддержки «Терминатор», берегового ракетного комплекса «Бастион», робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», боевого многофункционального робототехнического комплекса на гусеничном ходу «Уран-9», малогабаритного беспроводного досмотрового робота «Сфера», автомата АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес».

В Сирии же состоялось первое развертывание в боевых условиях зенитных ракетных комплексов С-300-ПМ2 и С-400.

Также впервые на территории САР в ходе боевых действиях в массовом порядке использовались автомобиль-внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортер БТР-82А, основной боевой танк Т-90А и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

На этом перечисление наземных новинок закончим и перейдем к новинкам воздушным.

Поскольку главной ударной силой российского военного контингента в Сирии является авиационная группировка, именно к ней в основном и приковано внимание всех, отслеживающих ход кампании. Здесь тоже не обошлось без многочисленных «премьер».

Безусловно, главными «дебютантами» в Сирии стали российские стратегические бомбардировщики — сверхзвуковые Ту-160 и турбовинтовые Ту-95МС. В ноябре 2015 года те и другие не только впервые в своей истории приняли участие в боевых действиях, но и впервые в боевых условиях применили свое оружие — крылатые ракеты. Разумеется, последние были конвенционными, без ядерной боевой части. Ту-160 отстрелялись по объектам террористов принятыми на вооружение только в 2013 году новейшими стратегическими крылатыми ракетами Х-101, а Ту-95МС использовали крылатые ракеты предыдущего поколения Х-555.

С 17 ноября 2015-го стали принимать активное участие в налетах на позиции террористов в Сирии и бомбардировщики Ту-22М3. Для этого самолета Сирия, впрочем, не стала первой войной. Тем не менее, определенную инновационную «изюминку» эти самолеты в сирийском небе все же имели. Ею стал новый бортовой радиоэлектронный комплекс СВП-24-22, который, начиная с 2012 года, устанавливается на Ту-22М3. Новинка намного сократила время предполетной подготовки самолета, облегчила посадку в сложных метеоусловиях и повысила точность бомбометания машины.

В бой идут ПАК ФА и палубники

По-настоящему боевую премьеру в Сирии пережил российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения «4+» Су-34. До 2015 года две машины этого типа успели поучаствовать в краткосрочной «войне трех восьмерок», где они с помощью своих станций помех «Хибины» глушили ЗРК Грузии. В Сирии же в полной мере раскрылся ударный потенциал Су-34, с высокой эффективностью использующего против наземных целей обширную номенклатуру как неуправляемого, так и высокоточного управляемого вооружения. Например, в Сирии Су-34 вместе со своим пожилым «коллегой» Су-24 успешно применяли корректируемую авиационную бомбу со спутниковым наведением КАБ-500С, для которой, кстати, эта антитеррористическая операция тоже стала боевым дебютом.

Помимо непосредственно ударных функций, Су-34 выполняли в Сирии и задачи летающих комплексов РЭБ.

Еще одной воздушной новинкой поколения «4+» в Сирии стал российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ. Впрочем, появлялись в небе Сирии и российские боевые самолеты следующего поколения. Например, известно, что с 21 по 23 февраля 2018 года в составе российской авиационной группировки на авиабазе «Хмеймим» кратковременно находились два опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). И не просто находились, а в боевой обстановке осуществили практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения.

Также напомним, что в ходе сирийской кампании первый раз принял участие в боевых действиях тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Соответственно, впервые в боевой обстановке пришлось действовать и авиагруппе «Кузнецова», включающей в себя палубные многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-27К и Су-33, а также противолодочные вертолеты Ка-27. Всего летчики авиагруппы крейсера выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, и поразили одну тысячу 252 объекта террористов.

В завершении темы воздушных «премьер» в Сирии напомним, что именно здесь впервые прошли масштабную и полноценную проверку боем наши разведывательные подразделения, осуществляющие контроль за обстановкой, разведку и целеуказание с помощью беспилотных летательных аппаратов «Тахион», «Орлан-10», «Элерон-3» и «Форпост».

На этом с воздухом закончим и посмотрим на море.

«Калибр» ставит рекорд дальности

О боевом дебюте «Кузнецова» мы уже упоминали. К этому следует добавить, что в ходе сирийской кампании впервые «засветились» в боевых действиях малые ракетные корабли проекта 21631, фрегаты проекта 11356 и многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 636. Перечисленные вымпелы ВМФ России впервые использовали в боевой обстановке новейшие высокоточные малозаметные ракеты комплексов «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ». Таким образом, сирийская кампания стала премьерой и одновременно настоящим звездным часом российских «Калибров». При этом был поставлен рекорд дальности использования крылатых ракет морского базирования по надводным целям — 1500 км в режиме огибания рельефа местности на предельно малых высотах.

«На новеньких» в Сирии выступили противодиверсионные катера проекта 21980 (шифр «Грачонок») и патрульные катера проекта 03160 («Раптор»).

Флотские спецподразделения подводных диверсионных сил и средств во время несения службы по охране акватории порта Тартус впервые в боевой обстановке использовали комплект специального водолазного снаряжения на базе аппарата полузамкнутого дыхания «Амфора», прибор ориентирования под водой УПН-1, быстроходную лодку БЛ-680, многофункциональный комплекс освещения донной обстановки «Галтель», телеуправляемый необитаемый подводный аппарат — уничтожитель мин «Чилим».

Отдельно хочется отметить успешное привлечение флота к долговременному осуществлению поставок в Сирию как для нужд нашей группировки ВКС, так и для правительственных войск. При этом следует понимать, что за продолжающимися без перерыва уже многие месяцы рейсами наших БДК по маршруту «Сирийского экспресса» стоит гигантский труд — как моряков, так и портовых служб, логистов, железнодорожников и т. д.

Словом, новые российские образцы вооружения и военной техники в ходе сирийской кампании массово проходили испытания на земле, в небесах и на море. Заметим, что мы упомянули лишь те образцы, названия которых мелькают в открытых источниках. А сколько всего в Сирии было испытано такого, что до сих пор считается секретным и не подлежащим разглашению? Думается, что счет подобным изделиям военного назначения идет на сотни.

Главное – мы выдержали!

Понятно, что отнюдь не все объекты испытаний, фигурально выражаясь, сдали контрольную на «отлично».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, были моменты, когда в Сирии одновременно работали представители более чем 70 предприятий российского ОПК, устранявшие недостатки техники на месте.

Мало того, по результатам этой работы неоднократно сам президент России Владимир Путин давал прямые поручения доработать или усовершенствовать отдельные характеристики некоторых комплексов вооружения дальней авиации, надводных кораблей и подводных лодок.

Шойгу уточнил, что порядка 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые до отправки в Сирию считались перспективными, после испытаний в боевых условиях оказались сняты с производства и с вооружения. И это нормально, ибо la guerre comme à la guerre.

Главное, что подавляющая часть задействованного в сирийской кампании нашего вооружения испытание полем боя выдержала. Как, кстати, и наши Вооруженные Силы в целом. Как вся наша страна, наконец.

Вот это и есть тут самое, что ни на есть, главное — мы выдержали!