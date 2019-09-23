Сирийская армия обнаружила пулеметы террористов на севере Хамы

Дамаск, 23 сентября. В ходе завершения операций по прочесыванию и обеспечения безопасности районов, находящихся под контролем сирийской армии на севере провинции Хама, военные САА обнаружили несколько ракет и боеприпасов для тяжелых и средних пулеметов, оставшихся от террористических организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам полевого источника в Хаме, силы безопасности обнаружили оружие во время осмотра города Аль-Каракат. В частности, военным удалось найти «ракеты кустарного производства, танковые снаряды и ящики с боеприпасами, содержащие большое количество пулеметов, снарядов РПГ патронов».

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Источник указал, что во время прочесывания города Мурек сирийскими военными были обнаружены «обнаружены «некоторые количества минометных снарядов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также самодельные пусковые установки и мешки с тротилом, используемым при изготовлении ракет и самодельных взрывных устройств».

23 августа армейские подразделения восстановили контроль над Аль-Латаминой, Каф-Зетой, Муреком, Маракбой и другими населенными пунктами и городами северной части провинции Хама. Это произошло после ликвидации последних остатков террористов из стратегического города Хан-Шейхун, расположенного в южной части провинции Идлиб.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденных провинциях.

Ранее сообщалось, что оружие и боеприпасы, оставленные террористическими организациями, были найдены сирийскими военными в деревнях Хамы. В частности, инженерные подразделения сирийской армии обнаружили два крана с оружием и боеприпасами террористов, которые использовались для нападения на военные контрольно-пропускные пункты и простых людей.