В Госдуме назвали обманом жалобу американского генерала на действия России в Черном море

США являются страной, где люди любят приврать, а лишь потом, возможно, извиниться. Так прокомментировал жалобу генерала и командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса на действия России, мешающие проведению военных учений НАТО и Украины в Черном море, первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

Генерал и командующий сухопутными силами США в Европе заявил, что действия России затрудняют проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, что в свою очередь вызывает обеспокоенность у США и их союзников.

Он отметил, что российский флот часто перекрывает подступы к тем акваториям, где страны НАТО планируют проводить очередные военные учения.

«Когда мы объявляем места для проведения наших учений, они просто закрывают их. Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сказал он.

Ходжес допускает вероятность того, что Россия в будущем может блокировать отдельные районы Черного моря для обеспечения безопасности своей инфраструктуры.

Россия всегда действует в рамках международных договоренностей, говорит Шерин. Если есть соответствующие претензии от США, то их нужно обосновывать документально, отмечает он.

«У РФ все ходы записаны. Не все, что говорят лидеры США и военные начальники, соответствует действительности. Мы знаем, что США — это страна, которая любит приврать, а потом в лучшем случае извинится, так как они обманули всех. Мало ли что генерал сказал. Если есть желание в очередной раз РФ предъявить какие-либо претензии, то это они будут делать постоянно, пока мы это сами позволяем», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

В рамках взаимоотношений с другими государствами США всегда руководствуются двойными стандартами, подчеркивает парламентарий.

«Это нормальный их подход к работе. Завтра еще кто-то что-то ляпнет. Они ведь говорят, не предполагая, что за эти слова кто-то может спросить. Поэтому они говорят все подряд. Вот ему надо что-нибудь сказать — он и говорит. Допустим, Россия провела, а им это не нравится», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в северо-западной части Черного моря, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях Украины с 1 по 12 июля проходили военно-морские учения сил НАТО Sea Breeze 2019. В маневрах участвовали корабли и авиация стран-членов блока: США, Великобритании, Италии, Турции, Греции, Эстонии, Румынии, Канады, Польши, Болгарии, Дании, Латвии. В учениях приняли участие и не входящие в альянс союзники НАТО: Украина, ОАЭ, Швеция, Молдавия и Грузия.

В МИД РФ назвали проведение Sea Breeze «опасной идеей». Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что эти учения напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой». По его словам, у России есть чем ответить на провокации в случае необходимости.

Черноморский флот тогда России контролировал действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019 с целью реагирования на возможные нештатные ситуации.