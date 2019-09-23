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Путин распорядился подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии

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Путин распорядился подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии

Москва, 23 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на усовершенствование армии Абхазии. Соответствующий указ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации. 

Согласно распоряжению, поручается принять предложение Кабмина России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию ВС Абхазии. 

Ранее лидер Абхазии Рауль Хаджимба в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что отношения между Сухумом и Москвой являются стратегическими, в интересах обеих сторон еще больше укреплять и развивать их. По его словам, без помощи РФ его государству тяжело справиться.

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Источник: Портал правовой информации
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