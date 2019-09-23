Бурятский спортсмен побил мировой рекорд по отжиманиям на левой руке

Улан-Удэ, 23 сентября. Бурятский спортсмен Рафаэль Кулиев отжался на левой руке 46 раз подряд за 30 секунд, установив новый мировой рекорд. Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Международная организация рекордов официально зарегистрировала достижение Кулиева 21 сентября. Это не первый рекорд спортсмена из Улан-Удэ.

«В моей копилке уже пять рекордов России и два мировых», — рассказал Кулиев в соцсети.

Отжавшись на левой руке 46 раз за 30 секунд, молодой человек в четыре раза побил предыдущий рекорд. Спортсмен подчеркнул, что и на этом останавливаться не намерен.

У Кулиева уже появилось большое количество поклонников в соцсетях, которые поддерживают его и поздравляют с достижениями. Общаясь с подписчиками, житель Бурятии признался, что просто живет спортом.

Ранее министр спорта России Павел Колобков отметил, что спорт вновь становится модным среди молодежи. По его информации, в прошлом году доля физически активных детей и молодежи увеличилась до 81%. Из всего населения страны спотом занимаются около 40% жителей, передает «Газета.ru».