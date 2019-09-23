Москва, 23 сентября. Девушки начали выходить замуж на восемь лет позже, чем было несколько лет назад: большая часть женщин регистрируют отношения в возрасте 25-34 лет. Соответствующие данные приводятся в отчете Росстата.

Согласно данным исследования, восемь лет назад женщины выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет. Если российские невесты «постарели» на восемь лет, то самым популярным возрастом женитьбы у представителей сильного пола так и остается промежуток между 25 и 34 годами.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова объяснила, почему молодые люди откладывают официальное оформление отношений. По ее словам, основными причинами могут являться «получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие». Кроме того, как заметила специалист, увеличивается число пар, которые не регистрируют отношения.

«В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря «отложенным рождениям» 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась», — подчеркнула Егорова, отметив, что «в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности».

Данные Росстата свидетельствуют о том, что растет число женщин, которые принимают решение выйти замуж после 35 лет. Егорова обратила особое внимание на то, что откладывать заключение брака на долгое время не стоит. По ее словам, «когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей». Эксперт также напомнила и о традиционном желании представительниц прекрасного пола иметь законную семью.