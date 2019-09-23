Солдаты ВСУ устроили массовую драку в Донбассе, есть пострадавшие

Донецк, 23 сентября. Украинские десантники и бойцы пехоты Вооруженных сил Украины устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом сообщил представитель народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Как отметил представитель военного ведомства республики, инцидент случился в 46-й бригаде, которую недавно доукомплектовали бойцами из других подразделений. В результате между военными десантно-штурмовых войск и пехоты разгорелся конфликт. Отмечается, что причиной конфликта стала бытовая ссора.

«У пострадавших диагностированы множественные гематомы, переломы конечностей, один солдат получил проникающее ранение брюшной полости», — уточнил Филипоненко.

Он также обратил внимание на то, что командир бригады хотел скрыть произошедшее от руководства, разместив бойцов в санитарной части, но о происшествии узнали семьи пострадавших.

Стоить отметить, что такие происшествия в рядах ВСУ не редкость. В июне сообщалось, что пьяный боец ВСУ открыл стрельбу по своим боевым товарищам.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.