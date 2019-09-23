«Игра престолов» победила в двух номинациях премии «Эмми»

Лос-Анджелес, 23 сентября. Сериал «Игра престолов» победил в двух номинациях престижной телевизионной премии «Эмми».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Лос-Анджелесе. Мероприятие стало уже 71-м по счету.

Популярный сериал «Игра престолов», чей финальный сезон был представлен публике в мае, забрал сразу две статуэтки. Проект был признан лучшим драматическим сериалом. Создатели «Игры престолов» обогнали авторов сериалов «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Поза», «Телохранитель», «Наследники», «Озарк» и «Это мы».

Вторая премия досталась актеру Питеру Динклэйджу, который сыграл в «Игре престолов» Тириона Ланнистера. Ему присужден приз «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». В этой номинации ему пришлось соперничать с коллегами по проекту — Николаем Костера-Вальдау и Алфи Алленом.

А вот Кит Харрингтон, сыгравший в сериале одну из главных ролей — Джона Сноу, уступил победу в номинации «Лучший драматический актер». Награда досталась Билли Портеру за фильм «Поза»

Эксперты отмечали, что финальный сезон «Игры престолов» стал лидером по количеству номинаций (с учетом технических) — 32, это рекорд премии «Эмми».

Ранее стало известно, что сериал «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми». Нашумевший проект телеканала HBO получил награду как лучший мини-сериал, а также за лучшую режиссуру и за лучший сценарий мини-сериала.