Китай намерен развивать отношения с Россией по всем направлениям

Пекин, 22 сентября. КНР намерена развивать отношения с Россией по всем направлениям. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

По его словам, стратегическое сотрудничество двух стран к настоящему моменту достигло беспрецедентно высокого уровня. Об этом пишет ТАСС.

«Мы намерены содействовать его продвижению по всем направлениям», — заявил министр иностранных дел Китая.

Ранее сообщалось, что премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что у России и КНР есть огромные перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. В рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве в середине сентября, Ли Кэцян подчеркнул, что китайская сторона готова продолжать сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По словам главы Госсовета КНР, Китай намерен содействовать расширению масштаба и качества двусторонней торговли с российской стороной.

В свою очередь глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество играет большую роль в международной политике. Он обратил особое внимание на то, что Москва и Пекин являются стратегическими партнерами. По словам Путина, партнерство с Китаем является внешнеполитическим приоритетом России.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Китай «в некотором роде» мировой угрозой. По мнению главы Белого дома, Китай можно считать «мировой угрозой» в связи с тем, что Пекин наращивает военную мощь «быстрее всех в мире».