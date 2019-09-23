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Глава МИД Ирана рассказал об оружии йеменских хуситов, атаковавших Saudi Aramco

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Глава МИД Ирана рассказал об оружии йеменских хуситов, атаковавших Saudi Aramco

Тегеран, 23 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, благодаря чему смогли атаковать объекты нефтяной компании Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS.

По его словам, мятежникам досталось оружие от бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, «скупавшего его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти».

В то же время Зариф отметил, что у хуситов есть технологии, которые позволили им усовершенствовать имеющееся оружие.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия не предоставила никаких доказательств причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты.

Напомним, в середине сентября несколько объектов нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаки. После чего королевство вынуждено было сократить производство топлива в более чем в два раза.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы, против которых воюют арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Однако Саудовская Аравия и США обвинили в причастности к атаке Иран. Тегеран все обвинения отвергает.

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