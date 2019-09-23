Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти ликвидирован

Санкт-Петербург, 23 сентября. Пожарные ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что сигнал о пожаре поступил сотрудникам экстренных служб 23 сентября в 07.15. Возгорание произошло на технической установке — огонь распространился из печи. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 08.44. К тушению огня привлекли 75 человек и 23 единицы техники.