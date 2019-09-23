Власти Индонезии назвали ключевые причины крушения Boeing-737 MAX

Вашингтон, 23 сентября. Эксперты пришли к выводу, что ключевую роль в авиакатастрофе Boeing-737 MAX перевозчика Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании лайнера и недостатки при контроле соблюдения авиационных правил. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, специалисты установили, что среди факторов, которые привели к катастрофе — ряд ошибок в действиях пилота и недостатки в техническом обслуживании, сообщает «МИР24».

Согласно информации WSJ, индонезийский доклад далеко не финальный, итоговый вариант планируют опубликовать в конце осени. Представитель корпорации Boeing заявил, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета, пишет «Царьград».

Напомним, жертвами крушения воздушного судна в Индонезии стали 189 человек. В марте текущего года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После второй катастрофы примерно 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие перевозчики приняли решение о временном прекращении эксплуатации Boeing-737 MAX 8. Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. Во время расследования причин происшествия были установлены вероятные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

Как ранее сообщал Infox.ru, компания Boeing приступила к выплате компенсации авиакомпаниям за вынужденный простой лайнеров 737 MAX.