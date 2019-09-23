Роухани призвал страны Персидского залива совместно обеспечить безопасное судоходство

Тегеран, 23 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани обратился к странам Персидского залива с призывом совместно обеспечить в регионе безопасное судоходство. Об этом иранский лидер заявил перед отъездом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

На заседании правительства Ирана Роухани указал на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Иран намерен представить в ООН соответствующий проект.

«Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе», — приводит слова Роухани иранское государственное телевидение.

Иранский проект по безопасности носит название «Коалиция надежды» или «Инициатива мира в Ормузском проливе». Поясняя инициативу Тегерана, Роухани ранее констатировал, что присутствие иностранных сил вряд ли сможет повысить безопасность региона. Президент Ирана подчеркнул, что его страна «протягивает руку дружбы» своим соседям.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует ознакомиться с планом по обеспечению безопасности в Персидском заливе, который хочет предоставить Иран.

Обстановка в районе Персидского залива обострилась в июле, когда ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах танкер Stena Impero, принадлежащий Великобритании. Задержание Stena Impero стало фактическим ответом Тегерана на инцидент с иранским танкером, который задержали власти британского Гибралтара.